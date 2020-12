'속옷 탈의 공약' 유아인 "금연, 종신으로 연장 결정…여러분도 금연 성공하세요!"

[아시아경제 최은영 기자] '속옷 탈의 공약'으로 금연을 약속해 화제가 됐던 배우 유아인이 "금연 기간을 2021년 이후 종신으로 연장한다"라고 했다.

25일 오전 유아인은 자신의 SNS를 통해 "저는 오늘 아침 금연 선언문? 에서 2020년 남은 8일간 금연에 대한 각오를 다져 떡밥을 던진 것뿐이었다"라고 말했다.

이어 "다만 여러분의 폭발적 성원과 기사화에 제가 낚여, 아니 힘입어 참담한 심정으로 금연 기간을 2021년 이후 종신으로 연장하기로 결정했다"라며 "2020년을 2021년으로 착각한 여러분의 지나친 오해와 기대에 깊은 감사를 전하며 저는 잘 숨어다니고 더욱 건강해지겠다"라고 전했다.

그러면서 "여러분도 금연 성공하세요!"라고 전해 웃음을 자아냈다.

앞서 유아인은 지난 24일 자신의 SNS에 '파격적인 금연 선언'을 해 화제가 된 바 있다.

유아인은 속옷만 입은 채 담배를 든 사진 등을 업로드하며 "나 금연한다. 콜록콜록. 빠잉 담배"라고 적었다.

그러면서 "2021년엔 금연하고 운동도 더 열심히 하고, 건강해지자. 건강하게 나를 가꿀 거야"라며 "저의 (연초) 흡연을 목격하시는 분은 여기에 제보 바랍니다. 팬티 내려갑니다"라며 충격적인 공약을 내걸었다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr