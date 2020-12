연말 '막차분양' 잡아볼까… 보다 늘어난 1만9000가구 공급

[아시아경제 이춘희 기자] 연말 '막차 분양'을 노린 새 아파트 공급이 활기를 띠고 있다.

26일 부동산시장 분석업체 부동산인포에 따르면 12월 3~4주차에 총 1만9012가구(23곳)가 분양을 계획하고 있는 것으로 조사됐다. 지난해 같은 기간 5914가구(10곳) 보다 3배 이상 늘어날 전망이다.

통상 연말에는 연말연시로 소비자들의 시선을 끌기 쉽지 않아 새해로 분양 일정을 미루는 경우가 많다. 게다가 올해 연말에는 성탄절과 신정이 각각 금요일이어서 매주 사흘씩 연휴도 이어질 예정인 만큼 이러한 경향은 더 심해질 것이라는 전망이 나왔다.

하지만 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 여파로 사이버 견본주택 운영이 자리잡으면서 현장 견본주택 방문 없이도 다양한 분양 정보를 얻을 수 있게 되면서 상황이 달라졌다는 평가다. PC, 스마트폰을 통해 사이버 견본주택으로 접속하면 견본주택 내부 유니트 사진, 각종 영상 홍보물 등을 볼 수 있게 됐다.

권일 부동산인포 리서치 팀장은 "아파트 청약 열기가 유례없이 뜨겁고 사이버 견본주택에 수요자들의 호응이 좋아 건설사별로 비수기에도 분양을 추진하는 것으로 보인다"며 "다양한 분양유형으로 공급 예정이어서 자격이 된다면 특별공급 배정물량이 많은 공공분양을 노리거나 신혼희망타운에 청약을 넣으면 당첨 확률을 높일 수 있다"고 말했다.

GS건설은 위례신도시 중심 입지인 경기 성남시 A2-6블록에 '위례자이 더 시티'의 공급을 앞두고 있다. 총 800가구 규모다. 이번에는 이 중 ▲공공분양 74~84㎡(전용면적) 360가구 ▲신혼희망타운 분양 46~59㎡ 293가구가 공급된다.

위례신도시 중심 입지에 들어서는 만큼 뛰어난 주거 인프라를 자랑한다는 평가다. 수도권 제1순환고속도로, 분당~수서간도시고속화도로가 가깝고, 2027년 개통 예정인 위례신사선 위례중앙역과도 인접한 역세권 아파트로 교통 접근성도 우수하다. 위례 트랜짓몰 등 생활 편의시설도 근거리에 위치해 있고 반경 500m 내외에 유치원, 초?중?고교가 모두 위치해 있다. 남쪽으로는 창곡천을 비롯해 수변공원과 위례근린공원이 자리해 녹지 공간도 풍부하다.

GS건설은 인천 연수구에도 84~205㎡ 총 1503가구 규모 '송도자이 크리스탈오션'을 분양할 예정이다. 서해바다와 인천대교를 집 안에서 감상할 수 있는 우수한 조망을 갖췄고, 단지 내에는 축구장 약 4배 크기 규모의 조경이 조성된다.

대림산업도 인천 부평구에 'e편한세상 부평 그랑힐스' 분양 계획을 잡고 있다. 총 5050가구 규모로 이 중 37~84㎡ 2902가구가 일반분양으로 나온다. 단지 인근에는 서울 지하철 7호선 연장 산곡역이 개통 예정이다.

경기 의정부 고산지구 C1·3·4 블록에서는 '의정부 고산 수자인 디에스티지'가 분양을 앞두고 있다. 69~125㎡ 2407가구 규모로 구리포천고속도로 진출입이 편리하고 7호선 연장 탑석역(예정)도 이용하기 수월해 뛰어난 서울 접근성을 갖췄다는 평가다.

전북 군산 디오션시티에서는 포스코건설이 '더샵 디오션시티 2차'의 분양에 나선다. 84~154㎡ 총 771가구 규모다. 전북 최대 규모의 롯데몰 군산점이 가깝고, 스트리트형 상업시설도 들어설 예정이다. 반경 2㎞ 내외에는 군산시청, 동군산병원, 군산전북대병원(예정) 등 각종 관공서와 병원도 위치한다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr