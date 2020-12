[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 김천시는 경상북도에서 실시한 '2020년 식품·공중위생관리사업' 평가에서 식품정책, 식품안전, 공중위생 부문에 걸쳐 최우수기관으로 선정됐다고 26일 밝혔다.

이번 평가에서 김천시는 유통식품안전관리, 식중독예방관리, 음식점 입식테이블 추진과 자치단체 노력도 등에서 좋은 평가를 받았다.

지난해에는 이 평가에서 우수기관 표창을 받았던 김천시는 건강기능식품 안전관리와 위생업소 수준향상을 위한 다양한 지원사업을 강화해 왔다.

김충섭 시장은 "최우수 기관 선정을 계기로 식품·공중위생 안전체계를 더욱 강화하고 Happy together 김천 운동과 연계해 전국에서 가장 친절하고 청결한 김천을 만들기 위해 노력하겠다"고 다짐했다.

