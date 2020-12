송파구 자동차등록 통합민원창구 운영

신속한 민원처리로 대기시간 최소화 및 고객만족도 향상 기대

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 자동차등록 민원의 신속한 처리와 고객만족도 향상을 위해 내년 1월 1일부터 '자동차등록 통합민원창구'를 운영한다.

송파구 자동차 등록대수는 10월 기준 24만5604대로 서울시에서 가장 많으며, 민원처리 건수도 일평균 770여건에 달한다. 그러나 기존 자동차등록 민원실은 업무별로 창구가 나뉘어져 있어 민원인 동선이 길어졌고 대기시간까지 늘어나 개선이 필요했다.

이번에 시행하는 통합민원창구는 자동차 등록관련 신규, 변경, 이전등록 업무를 하나의 창구에서 일괄 처리하는 원스톱 민원처리 방식으로 운영된다.

이와 함께 민원인 동선을 고려, 창구를 재배치, 순번대기시스템 영상솔루션을 구축해 대기순서와 다양한 구정 정보를 함께 표출하여 민원만족도를 높일 방침이다.

특히 코로나19로 배달음식 수요가 크게 증가한 것에 맞추어 이륜차 관련 민원 접수 인력도 충원, 신속한 대민행정서비스를 실시한다.

박성수 송파구청장은 “통합민원창구가 운영되면 업무별 성향에 따른 민원인 편중 현상을 해소, 대기시간도 단축될 것으로 기대하고 있다”면서 “민원개선 사항을 선제적으로 발굴, 직원 친절교육을 지속 추진,주민이 만족하는 행정서비스를 시행해 나가겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr