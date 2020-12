김홍걸 의원, '동교동 사저 처분 금지' 항고 취하

[아시아경제 배경환 기자] 김홍걸 의원이 고 김대중 전 대통령 부부가 남긴 동교동 사저를 처분해선 안 된다는 법원의 결정을 받아 들였다.

23일 법조계에 따르면 김 의원은 전날 가처분 이의 신청을 심리하는 서울고법 민사25-3부(김용석 박형남 윤준 부장판사)에 항고 취하서를 제출했다.

앞서 법원은 김 전 대통령의 차남 김홍업 김대중평화센터 이사장이 동교동 사저의 처분을 막아달라며 낸 가처분 신청을 인용했다.

이에 김 의원은 결정에 불복해 가처분 이의를 신청했다. 하지만 받아들여지지 않자 항고에 나섰다. 김 의원 측은 "김 의원은 처음부터 법정 다툼을 원하지 않았고 오해에서 비롯된 다툼이었다"며 "가족 간에 서로 대화를 하고 원만한 협의를 하려고 한다"고 취하 이유를 밝혔다.

한편 지난해 6월 별세한 이희호 여사는 동교동 사저에 대해 "김대중·이희호 기념관으로 사용한다. 만약 지자체 및 후원자가 매입해 기념관으로 사용하게 된다면 보상금의 3분의 1은 김대중기념사업회에 기부하며, 나머지 3분의 2는 김홍일·홍업·홍걸에게 균등하게 나눈다"고 유언했다.

