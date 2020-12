제주공항~도시계획도로간 연결도로 조기개통

공항진출 교통량 분산으로 공항입구 교차로 혼잡개선

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 한국공항공사 제주지역본부는 ‘제주공항~도시계획도로간 연결도로 조성공사’가 완료됨에 따라 금일(23일) 10시부터 조기 개통했다고 밝혔다.

신규 연결도로를 이용하면 공항입구 교차로를 거치지 않고 오일장 방면 도시계획도로로 쉽게 진출 할 수 있다.

제주지역본부는 공항입구 일대 정체해소를 위해 금년 9월부터 제주공항 진출방향 구내도로와 제주시의 공항~오일장간 도시계획도로를 직접 연결하는 총 길이 175m(편도 1차선)의 연결도로 공사를 시작해 4개월 만에 개통했다. 총 사업비 약 5억 5천만원이 투입됐다.

손종하 제주지역본부장은 “제주공항~도시계획도로간 연결도로의 조기개통으로 공항로 이용자들의 불편이 크게 해소될 것”이라고 말했다.

