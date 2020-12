'백신 1등 경쟁 걱정' 손영래 발언에…국민의당 "역대급 망언"

[아시아경제 이지은 기자] '우리 사회가 백신을 세계 최초로 맞아야 하는 것처럼 1등 경쟁하는 분위기가 조성돼 우려를 표한다'고 했던 손영래 중앙사고수습본부(중수본) 전략기획반장의 말에 국민의당이 "역대급 망언"이라며 비판했다.

홍경희 수석부대변인은 23일 논평을 통해 "언제 우리 국민이 정부 당국에 1등 백신 접종 국가가 되게 해달라고 했나"며 이같이 비판했다.

그는 "더도 덜도 말고 다른 나라처럼 신속한 대응으로 백신을 확보하여 내년부터는 정상적인 생활을 요구했을 뿐"이라며 "이러한 국민들의 간절한 바람은 외면한 채 정부 당국자가 사실을 왜곡하고 백신 확보 경쟁에서 한참 뒤늦은 책임을 국민에게 전가한다는 게 말이 되는가"라고 지적했다.

홍 부대변인은 "심각한 우려가 되는 것은 우리 사회가 아니라 정부 방역 당국의 인식"이라며 "손 반장은 도대체 무엇을 수습하기 위해 그 자리에 있는지 답을 하기 바란다"고 비판했다.

그는 "사고 수습이 아니라 백신 확보 경쟁에서 뒤처져 수세에 몰린 청와대 발언 사고 수습본부는 아닌지 의문스러울 지경"이라며 "정부는 부적절한 발언에 대해 당장 국민들께 사과하고, 전략이 전혀 없어 보이는 손 반장에 대한 즉각적인 조치를 취하기 바란다"고 촉구했다.

