국민銀, '청소년의 멘토 KB' 제3회 소프트웨어 경진대회 실시

[아시아경제 김효진 기자]KB국민은행은 '청소년의 멘토 KB!' 제3회 소프트웨어 경진대회의 수상자를 발표했다고 23일 밝혔다.

이번 경진대회는 IT분야에서 꿈을 키워나가는 재능 있는 학생들을 지원하고 미래 기술을 통해 더 나은 세상을 만들기 위해 시작됐으며 온택트 멘토링, 영상 시상식 등의 프로그램으로 진행됐다. 특히 천재 이승국, 신사임당 등 유명 유튜버와 강북삼성병원 조성준 교수가 멘토로 참여한 사전 행사 국민과 함께하는 '세상을 바꾸는 온택트 멘토링'에서는 유튜브 스트리밍을 통해 2700여명이 실시간으로 참여했다.

대상은 전국민 감정소통 애플리케이션(앱) ‘마인드 리버스’를 개발한 마리팀이 수상했다. 이번 경진대회에는 예선에 참여한 77개 팀 중 15개 팀이 본선에 진출해 열띤 경연을 펼쳤다. 수상자는 전문 심사위원 평가 및 실시간 온라인 투표 결과를 합산해 발표했다.

국민은행 관계자는 “이번 소프트웨어 경진대회를 통해 미래 산업의 주체가 될 청소년들이 소프트웨어 학습에 쉽고 재미있게 접근할 수 있는 계기가 됐으면 한다”고 밝혔다.

