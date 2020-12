"당신이 좋아할 원피스는 이것" 네이버, 이용자 취향 분석한다

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 이용자 개인의 취향을 분석해 검색 결과에서 좋아할 만한 순서대로 상품을 노출해주는 서비스를 선보인다.

23일 네이버에 따르면 이달 28일부터 일부 이용자를 대상으로 모바일 통합검색·쇼핑검색에서 '포유(for you) 랭킹' 베타 테스트가 진행된다.

네이버 쇼핑에서 특정 물품을 검색할 때 성별·연령 정보와 최근 쇼핑 이력 등을 활용해 개인 선호도 지수가 높게 예측되는 상품을 상단에 정렬하는 서비스다.

예를들어 네이버 쇼핑에서 '원피스'를 검색하면 2000만건이 넘는 원피스가 나온다. 이용자가 직접 여러 브랜드와 쇼핑몰을 찾아 비교할 필요 없이, 네이버가 쇼핑 이력과 연령대 정보를 분석해 이용자가 좋아할 만한 상품부터 먼저 보여준다는 것이다.

네이버는 "과거의 쇼핑 이력에서 보여줬던 이용자의 패턴을 인공지능(AI)이 자동으로 분석하고 각 이용자가 좀 더 중요하게 생각하는 요소를 고려해 상품마다 개인의 선호도를 계산한다"며 "이런 선호도를 검색 결과에 반영해 개인에 맞게 상품 랭킹을 조절한다"고 밝혔다.

'포유 랭킹'의 베타 테스트는 패션의류·잡화,스포츠·레저 내 패션관련 일부 키워드를 대상으로 진행된다.

초기에는 패션 이용이 많은 이용자들을 한정해서 서비스를 선보이고 이후 점차 이용자를 확대한다는 계획이다.

