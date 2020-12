한진중공업 매각 우선협상대상자로 동부건설 컨소시엄 선정

[아시아경제 문혜원 기자] 한진중공업 한진중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 7,410 전일대비 90 등락률 -1.20% 거래량 205,674 전일가 7,500 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 한진중공업, 조선 테마 상승세에 0.46% ↑[e공시 눈에 띄네]코스피-4일한진중공업, 2581억 규모 인천공항 2터미널 확장 공사 수주 close 주식을 인수할 우선협상대상자로 동부건설 컨소시엄이 선정됐다.

한진중공업 한진중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 7,410 전일대비 90 등락률 -1.20% 거래량 205,674 전일가 7,500 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 한진중공업, 조선 테마 상승세에 0.46% ↑[e공시 눈에 띄네]코스피-4일한진중공업, 2581억 규모 인천공항 2터미널 확장 공사 수주 close 은 22일 최대주주인 산업은행 등 국내 채권금융기관으로 구성된 주주협의회가 이 같은 안건을 결의했다고 공시했다.

예비협상대상자로는 SM상선 컨소시엄이 선정됐다.

매각 대상은 주주협의회가 보유한 한진중공업 한진중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 7,410 전일대비 90 등락률 -1.20% 거래량 205,674 전일가 7,500 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 한진중공업, 조선 테마 상승세에 0.46% ↑[e공시 눈에 띄네]코스피-4일한진중공업, 2581억 규모 인천공항 2터미널 확장 공사 수주 close 보통주 63.44%와 필리핀 금융기관의 지분 20.01%다.

지분 매각과 관련한 구체적인 내용은 앞으로 확정되는 대로 다시 공시하겠다고 한진중공업 한진중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 7,410 전일대비 90 등락률 -1.20% 거래량 205,674 전일가 7,500 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 한진중공업, 조선 테마 상승세에 0.46% ↑[e공시 눈에 띄네]코스피-4일한진중공업, 2581억 규모 인천공항 2터미널 확장 공사 수주 close 은 밝혔다.

한편 한진중공업 인수전에는 동부건설 컨소시엄, SM상선 컨소시엄, 케이스톤파트너스 컨소시엄 등 3곳이 참여했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr