대구시, 옛 도청 중심 '도심융합특구' 선정 … "대구형 뉴딜 거점 개발"

삼성창조캠퍼스~경북대 트라이앵글지역

22일국가균형발전委에서 최종 확정돼

내년 2월 기본계획 수립용역에서 구체화

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 대구시내 옛 경북도청 부지와 삼성창조캠퍼스-경북대를 연계한 트라이앵글 지역이 22일 국가균형발전위원회 심의를 거쳐 도심융합특구 선도사업지로 최종 선정됐다.

도심융합특구는 국토교통부가 지역균형발전정책의 일환으로 추진하는 프로젝트다. 지방 대도시의 도심에 기업·인재가 모일 수 있도록 '판교2밸리'와 같이 산업·주거·문화 등 우수한 복합인프라를 갖춘 고밀도 혁신공간 플랫폼을 조성하는 사업이다.

대구시가 제안한 옛 경북도청 부지 등 후보지는 반경 1㎞ 내 인접해 있어 경북대와 삼성창조캠퍼스의 기존 인프라와 지원 프로그램을 연계·활용할 수 있다. 또한 반경 3㎞ 내 산업·교통·문화 인프라가 잘 갖추어져 있다는 점에서 혁신성장 가능성을 높게 평가 받았다.

또한, 정책성 평가를 남겨둔 엑스코선 예타가 통과될 경우, 도심융합특구와 대구시 주요거점 간 접근성이 크게 향상될 것으로 기대된다.

지난 9월 국토부의 도심융합특구 조성계획이 발표된 이후, 대구시는 홍의락 경제부시장을 중심으로 대구시·경북대·기업지원기관 및 한국지능정보사회진흥원·한국산업기술평가관리원 등 이전공공기관이 함께하는 도심융합특구TF를 구성했다.

도심융합특구TF는 입주기업 500개사, 신규 일자리 창출 1만개 , 20~30대 청년층 고용비율 65% 달성이라는 목표 아래 기술혁신 핵심 인프라와 R&D시설 등을 내용으로 한 특구 밑그림을 완성했다.

옛 경북도청 부지에는 기업지원기관과 연구소 등이 입주하는 혁신선도공간, 앵커기업과 혁신기업이 입주할 기업공간, 일터와 쉼터의 조화를 위한 문화융합공간 등을 조성함으로써 대구형 뉴딜이 구현되는 특화 공간으로 조성할 예정이다. 세부적인 도심융합특구 사업내용은 2021년 2월에 시작될 기본계획 수립용역을 통해 구체화된다.

홍의락 대구시 경제부시장은 "도심융합특구 선도사업지 선정은 대구에 내재된 혁신역량이 모이면 무엇이든 할 수 있다는 것을 보여줄 수 있는 좋은 기회"라며 "대구형 뉴딜 도심융합특구가 한국형 뉴딜의 본보기이자, 지역혁신 성장의 마중물이 될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr