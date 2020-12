우리나라 조선·항해 기술 용어 정리…표제어 1927개 담아

국립해양문화재연구소는 우리나라 조선·항해 기술 용어를 수록한 '우리배 용어사전'을 발간했다고 22일 전했다. 한선(韓船·우리나라 전통 배)을 복원·재현하며 사용된 용어와 그간 채록한 옛 사공의 항해기술을 한데 엮었다. 배의 구조, 배의 종류, 선소(船所)·선창(船艙), 조선 도구, 조선·항해의례, 항해기술 등 여섯 주제로 나눠 표제어 1927개를 담았다. 우리배 도면을 부록으로 수록해 누구나 쉽게 이해할 수 있다. 국공립 도서관과 박물관, 연구기관 등에 배포된다. 국립해양문화재연구소 누리집에서도 읽을 수 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr