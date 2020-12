'KB미국대표성장주펀드' 설정 7개월만에 순자산 1000억 돌파

[아시아경제 금보령 기자] KB자산운용의 'KB미국대표성장주펀드'가 설정 약 7개월 만에 순자산 1000억원을 돌파했다.

KB자산운용은 지난 18일 기준 KB미국대표성장주펀드의 순자산이 1103억원을 기록했다고 22일 밝혔다. KB미국대표성장주펀드의 설정일은 5월25일이다.

이 펀드는 구글, 애플, 아마존 등 미국 대표 성장 기업에 70% 이상을, 일부는 경기방어주에 투자한다. 시장 상황에 따라 성장주와 방어주의 비중을 조절해 알파수익을 추구할 수 있도록 했다. 미국 대표 성장주는 인공지능(AI), 클라우드, 사물인터넷(loT) 등 신성장 동력을 기반으로 이익을 지속 창출하고 있는 우량 기업이다.

지난달 18일 기준 편입 비중을 보면 업종별로 IT가 30.3%로 가장 높았다. 이어 통신서비스 (18.2%), 소재(12.1%) 등 순이었다. 종목별로는 아마존 7.0%, 애플 6.8%, 에릭손 5.8%, 나이키 5.6% 등이었다.

KB미국대표성장주펀드의 수익률은 최근 1개월 4.07%, 6개월 22.84%로 동일 유형 펀드 대비 가장 높다.

김영성 KB자산운용 글로벌운용본부 상무는 "지난해까지 미국 성장주 관련 펀드는 5개로 그 중 외국계 AB미국그로스펀드의 수탁고가 대부분을 차지했는데 올해 5월 KB미국대표성장주 펀드가 출시되면서 단기간에 1000억원을 돌파한 것은 남다른 의미가 있다"며 "KB증권의 전문적인 리서치와 KB자산운용의 운용 노하우를 결합해 높은 성과를 기록한 결과"라고 설명했다.

KB미국대표성장주펀드는 환헤지를 실시하는 헤지형과 환노출형인 언헤지형, 달러기준가 USD형 등 세 종류로 나뉜다.

