전사자 신원확인 도움 132명에 포상금

[아시아경제 양낙규 군사전문기자] 6ㆍ25 전사자 유해 발굴 법령 시행 이전에 신원확인에 도움을 준 유가족 132명에게 포상금이 지급된다.

22일 국방부는 작년 9월부터 추진해 온 '6ㆍ25 전사자 유해의 발굴 등에 관한 법률 시행령'의 개정법령이 공포됐다고 밝혔다.

이번 개정으로 법령이 시행된 2019년 4월 2일 이전에 6ㆍ25 전사자 신원 확인에기여한 유가족에게도 포상금 지급이 가능해져 132명에게 최대 1000만 원 이내의 포상금이 지급된다.

현재까지 6ㆍ25전쟁 중 미수습된 13만3000여 명 중 1만여 구의 유해를 발굴했으며, 이들의 신원 확인을 위한 유가족 유전자(DNA) 시료는 6만여 개를 확보했다.

국방부는 "미수습 전사자 유가족과 전 국민에게 6ㆍ25 전사자 발굴 유해 신원 확인을 위한 '유가족 유전자 시료 채취 사업'에 대한 관심과 참여를 높이고, '나라를 위한 헌신에 끝까지 보답한다'는 국가 정책을 구현해 나가는 취지"라고 배경을 설명했다.

유가족 DNA 시료는 가까운 보건소와 군병원, 전국 보훈병원(요양원), 서울 적십자병원, 국방부 유해발굴감식단을 방문하면 간편한 방법으로 채취할 수 있다. 문의☎ 1577-5625(국방부 유해발굴감식단)

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr