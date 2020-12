위메프, 구글·넥슨과 '게임 라이브 커머스'

23일까지 넥슨 주요 모바일 게임 4종 라이브 방송 순차 진행

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 22일과 23일 구글, 넥슨과 함께 게임 라이브 방송 'WE-STAR 크리스마스'를 진행한다고 밝혔다. 위메프는 라이브방송과 판매, 구글은 구글 플레이 기프트 코드 추가 혜택 제공, 넥슨은 인기 게임 아이템 제공을 담당한다.

이 기간 위메프에서 구글 플레이 기프트 코드를 구매한 고객은 '카트라이더 러쉬플러스', '바람의나라: 연', '메이플스토리M', 'FIFA 모바일' 등 넥슨의 대표 모바일게임 아이템을 받는다. 라이브 방송은 ▲카트라이더 러쉬플러스 22일 오후 9시 ▲메이플스토리M 22일 오후 11시 ▲FIFA 모바일 23일 오후 9시 ▲바람의나라: 연 23일 오후 11시 순으로 진행한다.

프로게이머 문호준과 게임 스트리머 노돌리, 팡이요, 두치와뿌꾸 등이 출연해 각 게임을 직접 플레이하면서 게임 운영 팁 등을 소개한다. 방송은 위메프 홈페이지와 모바일 앱, 유튜브 채널 '스튜디오 쑈'에서 시청할 수 있다. 권오인 위메프 B2B팀 팀장은 "이번 프로모션은 모바일 각 분야 대표 기업들이 각자의 장점을 살려 함께하는 프로젝트"라며 "기존에 시도하지 않은 컬래버레이션인 만큼 이용자들에게 더 큰 혜택과 재미를 줄 수 있을 것"이라고 말했다.

