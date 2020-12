밀양시, 2022년도 국비 예산 확보 본격 추진

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시는 17일 시청 소회의실에서 2022년도 국비 예산 확보를 위한 보고회를 개최한다.

시의 국비 확보 목표액은 올해 3028억원 보다 5% 증가한 3180억원으로, 대상 사업 설명과 예산확보 전략 등에 대해 논의했다.

주요 국비 확보 대상 사업으로 ‘청년정착지원형 생활 SOC 복합화 사업’, ‘농산물 수출 가공 클러스터 조성’ 등 30개 신규사업과 ‘삼문동·가곡동 도시재생사업’, ‘영남알프스 생태관광센터 건립’ 등 93개 계속사업을 더한 총 123개 사업을 추진한다.

박일호 시장은 “정부의 정책 방향과 중앙부처 역점 추진 사업을 치밀하게 분석해 신규 국비 사업 발굴에 적극적으로 노력해 줄 것”을 당부하며 “지역 현안 사업 추진을 위해 국비 확보에 최선을 다할 계획”이라고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr