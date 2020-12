'산타 자원봉사자' 다녀간 벨기에 요양원 비극…75명 코로나 감염·1명 사망

요양원 측 "거리두기 지침 준수했다"

시 당국 "집단감염 원인 알아내기 위해 역학조사 필요"

[아시아경제 임주형 기자] 벨기에 북부 한 요양시설에서 산타클로스로 분장한 자원봉사자가 다녀간 뒤 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염이 발생했다.

14일(현지시간) 미 CNN, 영 인디펜던트 등에 따르면, 이달 초 플랑드르 지방 한 요양원에서는 산타클로스 분장을 한 남성이 방문한 뒤 입소자 61명, 직원 14명 등을 포함해 총 75명이 코로나19 확진판정을 받았다.

치료를 받던 요양원 입소자 중 한명은 숨졌고, 다른 한명은 병세가 위중해 산소 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다. 다만 나머지 확진자 중 대다수는 상태가 양호하며, 관련 증상을 보이지 않는 것으로 알려졌다.

요양원 측은 "(산타클로스로 분장한) 남성은 휴게실 등 공유 공간에서 머물렀다"라며 "거리두기 지침을 준수했다"고 설명했다. 그러나 '인디펜던트' 보도에 따르면 당시 현장 사진에서 입소자들이 마스크를 쓰지 않은 것으로 나타났다.

한편 당시 산타클로스 복장을 하고 요양원을 방문한 남성은 입소자의 아들로 전해졌다. 그는 요양원을 다녀간 후 코로나19 검체 검사를 받고 확진 판정을 받았다.

해당 사건에 대해 플랑드르 시 당국은 "관리책임 문제로 결론을 내릴 수밖에 없었다"면서도 "산타클로스 방문이 집단감염 원인인지 알아내기 위해서는 면밀한 역학조사가 필요할 것"이라고 밝혔다.

