속보[아시아경제 최석진 기자] 윤석열 검찰총장에 대한 징계위원회가 15일 오후 7시50분 정회했다. 위원들은 저녁 식사를 마친 뒤 다시 회의를 속개할 예정이다.

증인심문이 모두 마무리된 상태로, 저녁 식사 후 속개될 회의에서 위원들은 윤 총장 측 최종 의견진술을 청취한 뒤 토론을 거쳐 이날 징계 의결에 나설 전망이다.

다만 윤 총장 측은 최종 의견진술 준비에 필요한 절대적 시간이 부족하다는 이유로 최종 의견진술을 하지 않겠다는 입장을 전했다고 밝혀, 저녁 식사 이후 곧바로 의결을 위한 위원 간 토론이 시작될 가능성도 큰 상황이다.

