고흥군 ‘스마트 연홍도 조성’ 본격 추진…12월 착수 예정

행정안전부 공모사업 선정, 사업비 13억 원 투입



뮤비컬쳐플랫폼, 에듀스포테인먼트 등 ICT 기반 실감형 체험시설 구축





[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군은 행정안전부 주관 ‘2020년 첨단기술 활용한 스마트서비스 지원사업’ 공모에 선정된 ICT 기반 스마트 연홍도 조성 사업의 사업대상자가 최종 선정돼 본격 추진한다고 15일 밝혔다.

해당 사업은 첨단 ICT 기술을 활용해 농어촌 지역이 가진 문제를 지역 주민 주도로 해결하고 삶의 질을 개선해 지속 가능한 미래형 경제 자립형 마을을 구축하는 사업이다.

군은 지난 9월 24일 군청 흥양홀에서 제안 업체 선정을 위한 심사위원회를 개최 브이투씨(주)를 우선 협상대상자로 선정하고, 그동안 기술 및 가격협상과 계약체결을 마치고 12월 중 착수할 예정이다.

이 사업은 내년 4월 준공 목표로 고흥군 금산면 연홍도 일원에 국비 6억 원을 포함 총사업비 13억 원을 투입, ‘섬마을 뮤비컬쳐 플랫폼’, ‘고흥형 에듀 스포테인먼트‘, ’행복한 연홍 로컬푸드‘, ’ICT 기반 스마트 마을 방송서비스‘ 등을 구축할 계획이다.

특히, 고흥형 에듀스포테인먼트 센터는 기존 관광안내소 부지 내 건물을 헐고 총면적 48평 규모의 2층 건물을 신축해 1층에는 로컬푸드 직판장, VR 체험시설, 관광안내소, 2층에는 뮤비컬쳐 플랫폼 및 휴게소가 들어선다.

섬마을 뮤비컬쳐 플랫폼은 고흥군의 사계(四季)를 CG 작업화해 체험관 내 사방의 벽면에 입체적으로 구현하는 미디어 아트 서비스다. 첨단 ICT 기술을 이용해 다양한 고흥군의 영상 컨텐츠가 구축되면 방문객은 고흥군의 색다른 영상예술을 체험할 수 있다.

에듀 스포테인먼트 서비스는 첨단 IT기술(VR)을 활용해 체험자가 직접 잠수함을 타고 신비로운 연홍도의 바다 세계로 떠나는 체험 이야기로, 가족 단위 관광객에게 새로운 즐거움을 제공할 것이다.

또 360도 파노라마 VR 서비스와 스토리텔링 음성 해설 서비스가 가능한 스마트 도슨트 서비스와 연홍도에서 생산되는 친환경 먹거리를 판매해 주민 수익을 창출하는 연홍 로컬푸드 판매장이 설치된다.

또한 정확한 정보 전달 및 난청 사각지대 해소를 위해 섬마을 55가구 가정 내 스피커를 설치하는 사업인 스마트 마을 방송시스템이 구축된다.

군에서는 원활한 사업 추진을 위해 분야별 전문 코디네이터와 주민들이 함께 참여하는 연홍 리빙랩 플랫폼을 구축해 사업추진의 안정성을 확보하고, 향후 지속적인 시스템 운영관리가 이루어질 수 있도록 사후 관리에 만전을 기하겠다는 입장이다.

송귀근 군수는 “주민 수익 창출 서비스를 지속해서 개발해 군민 모두가 잘사는 경제 자립형 미래 마을의 표준 서비스 모델이 되도록 추진할 계획”이라며, 연홍도를 “주민이 행복한 섬, 사람이 찾아오는 활기찬 섬으로 만들어 가겠다“고 힘주어 말했다.

한편, 연홍도는 2015년 ‘전라남도 가고 싶은 섬’으로 선정돼 국내 유일의 섬 속에 미술관을 가지고 있으며, 면적 0.55㎢, 해안선 길이 4㎞이며, 60여 가구가 농·어업에 종사하면서 거주하고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr