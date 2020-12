[아시아경제 김지희 기자] 팬오션 팬오션 028670 | 코스피 증권정보 현재가 4,120 전일대비 30 등락률 +0.73% 거래량 2,065,796 전일가 4,090 2020.12.15 15:30 장마감 관련기사 팬오션, 해운 테마 상승세에 2.14% ↑‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제팬오션, LNG(액화천연가스) 테마 상승세에 7.16% ↑ close 은 4067억원 규모의 신규시설 투자에 나선다고 15일 공시했다. 이는 자기자본의 14.03%에 해당하는 규모다. 회사 측은 투자 목적에 대해 “LNG 운송 사업 확대를 위해서”라고 설명했다.

