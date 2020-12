광진구 중곡종합건강센터·자양공공힐링센터 2곳에 임시선별검사소 설치

누구나 편리하게 검사받을 수 있도록 유동인구가 많은 지역에 설치

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 코로나19 확진자와 무증상 감염원을 조기에 발견, 주민 불안을 해소하고 지역사회 안정을 찾고자 임시선별검사소 2곳을 설치, 15일부터 운영에 들어갔다.

이번 임시 선별검사소는 구민 누구나 편리하게 코로나19 검사를 받을 수 있도록 유동인구가 많은 중곡동과 자양동 일대에 마련했다.

광진구 임시선별검사소는 중곡종합건강센터(중곡동 긴고랑로 110)와 자양공공힐링센터(자양동 아차산로24길 17) 2곳이다.

운영기간은 수도권 2.5단계 기간인 내년 1월3일까지이며, 코로나19 상황에 따라 변동될 수 있다.

운영시간은 평일과 주말 상관없이 오전 9시부터 오후 6시까지, 코로나19 의심 증상 유무와 역학적 연관성에 상관없이 누구나 무료로 검사를 받을 수 있다.

김선갑 광진구청장은 “지난 주말에는 코로나19 첫 환자가 발생한 지 328일만에 1000명 대를 기록하는 등 3차 대유행의 조짐이 쉽게 사그러들지 않을 것으로 보인다”며 “임시선별검사소를 설치하여 주민들이 쉽고 빠르게 검사를 받고, 이를 통해 감염경로 불명·무증상 환자를 조기에 발견, 코로나19 확산을 저지할 수 있도록 총력을 다하겠다”고 말했다.

