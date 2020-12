[아시아경제 조성필 기자] 윤석열 검찰총장에 대한 검사징계위의 증인심문이 속도를 내고 있다.

징계위는 15일 오후 5시 30분 현재 한동수 대검 감찰부장을 심문하고 있다. 이날 윤 총장 측 마지막 증인심문이다. 심문을 마치면 윤 총장 측의 최종 의견 진술이 이어질 것으로 보인다.

이 절차까지 마무리되면 징계위는 윤 총장 측을 퇴장시키고 징계 여부와 징계 수위를 논의한 뒤 의결에 들어간다. 법조계에서는 징계위가 윤 총장의 혐의를 인정하고 해임이나 면직, 정직 등 중징계를 의결할 것으로 전망하고 있다.

앞서 징계위는 윤 총장 측 증인 4명에 대한 심문을 마쳤다. 오전 손준성 대검 수사정보담당관을 시작으로 오후에는 박영진 울산지검 부장검사, 류혁 법무부 감찰관, 이정화 대전지검 검사에 대한 심문을 마쳤다.

