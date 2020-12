◆중소벤처기업부

◇ 과장급 전보

▲기업금융과장 서기관 권영학 ▲지역상권과장 서기관 길동 ▲벤처투자과장 서기관 양승욱 ▲혁신행정담당관 기술서기관 김주식 ▲국제협력과장 기술서기관 안남우 ▲창업정책총괄과장 기술서기관 김지현 ▲서울지방중소벤처기업청 서기관 강해수 ▲경기지방중소벤처기업청 조정협력과장 서기관 강봉수 ▲충북지방중소벤처기업청장 성장지원과장 서기관 윤영섭 ▲전북지방중소벤처기업청장 성장지원과장 기술서기관 윤종욱

