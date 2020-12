동신대 교수학습센터, 교수법 강좌·워크숍 진행

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교 교수학습센터는 15일 교수들을 대상으로 ‘온라인 수업의 설계와 상호작용’을 주제로 교수법 강좌·워크숍을 진행했다고 밝혔다.

온라인 비대면으로 진행된 이날 행사에는 대전대학교 남민우 교수가 강연자로 나서 실시간-비실시간 온라인 수업에서의 효과적인 수업 설계 방법과 온라인에서의 상호작용 촉진 방안, 강의콘텐츠 개발 전략을 사례 기반으로 설명했다.

지난 10월에는 전남대학교 김남기 교수의 ‘온라인에서의 학습자 중심 퍼실리테이션 교수법’, ‘온라인 툴을 활용한 상호작용 교수법’을 들은 뒤 학습자 간 상호작용, 팀 활동, 학습자와 교수자와의 관계를 친밀하게 유지하는 수업방안 등이 논의하기도 했다.

임수진 동신대 교수학습센터장은 “교수들의 요구를 바탕으로 변화하는 수업환경에서 활용할 수 있는 다양한 교수 학습 방법을 제공해 수업의 질을 높이겠다”고 말했다.

