코로나19 해결 위해 머리 맞댄 이낙연·이재명 “연대와 협력으로 극복”

[아시아경제 전진영 기자] 유력 대권주자인 이낙연 더불어민주당 대표와 이재명 경기도지사가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위해 머리를 맞댔다.

민주당은 15일 오후 당·정·광역단체장 화상점검회의를 열고 이같은 방안을 논의했다. 두 사람의 회동은 이 대표 취임 후 처음이다. 회의는 코로나19 상황을 고려해 비대면으로 진행됐으며 민주당 지도부와 당 소속 전국 광역단체장이 일제히 참석했다.

이 대표는 이날 모두발언에서 “이번에 코로나19 3차 확산에 직면해있다. 매우 위중한 시기”라며 “마찬가지로 연대와 협력, 시민정신으로 극복해낼 것이라 믿는다”고 밝혔다.

이어 “그런 과정에서 당과 정부, 지자체가 솔선수범하고 책임있게 결정하고 행동하는 것이 매우 중요해졌다”고 강조했다.

김태년 원내대표도 “(지자체별로) 서로 대응상황을 공유하면서 협력체계를 갖추는 것이 무엇보다 중요하다”며 “지자체에서 유동인구가 많은 지역을 중심으로 확산세를 막기 위한 적극적 행정을 펼쳐주길 바란다”고 당부했다.

회의에서는 치과의사·한의사 등을 현장에 투입될 수 있도록 하고, 식당·카페 등에 비말차단기 설치를 의무화하는 방안 등이 거론됐다.

이 지사는 “문제는 병상”이라며 “중환자실과 중증 환자를 위한 일반병상이 매우 부족한 상태다”라고 밝혔다. 그는 “생활치료센터는 긴급동원명령을 통해 대규모 학교 기숙사를 확보해 내일 모레부터는 숨통이 트일 듯 하다”고도 덧붙였다.

최무순 강원도지사는 “업종 중심이 아닌 지역 중심으로 코로나19 추적 방식을 바꿔서 마을 단위 방역 책임자를 지정하고 의료진을 파견해달라”고도 건의했다.

강선우 민주당 대변인은 회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 “각 지자체별 상황을 공유하는 자리였고 지역과 양상에 따라 강도와 체계가 다 다른 상황이었다. 상황을 공유하며 총체적으로 대응하자는 이야기가 있었다”고 전했다.

강 대변인은 “거리두기 상향과 관련해서 비공개 회의에서 논의했느냐”는 질문에 “3단계 격상 필요가 있다는 의견도 있었고 다양한 이야기들이 있었다”고 답했다.

그러면서 “3단계로 격상이 된다고 해도 국민의 협조가 없으면 효과가 의문이라는 의견과 3단계가 끝이 아니다라는 의견 등 다양한 의견이 있었다”고 했다.

