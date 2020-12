광주시 ‘일자리 우수기업’ 20곳 인증

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 15일 일자리 창출을 통해 고용안정에 기여한 20개 중소기업에 대해 ‘일자리 우수기업 인증서’를 수여했다고 밝혔다.

올해 일자리우수 기업은 코로나19 영향으로 매출감소 등 어려움 속에서도 고용증가율이 5% 이상인 기업 중 고용실적, 고용유지율, 정규직비율, 청년층 채용실적, 직원복리후생, 취약계층 채용실적 등을 종합평가해 총 20개 기업이 선정됐다.

이들 기업은 ㈜이젠, ㈜찬슬, 다공솔루션, ㈜이즈소프트, ㈜은혜기업, ㈜덕성푸드, ㈜엔공구, ㈜김치타운, 제이투모로우원, ㈜예은세, 현대기전테크㈜, ㈜우리원테크, ㈜프리모, ㈜헤드라인, ㈜우연시스템, ㈜유오케이, ㈜에이스에너지, ㈜현대하이텍, ㈜옵토닉스, ㈜에스아이텍으로 지난 1년간 140여 명을 신규 채용하며 지역일자리 창출에 기여했다.

인증기업은 내년 1월부터 2년간 경영안정자금 한도 증액 등 6종의 금융 혜택과 기업용 부동산 취득세 면제 등 8종의 행정지원 인센티브를 받게 된다.

이와 관련, 광주시는 2010년부터 지난해까지 매년 일자리 창출과 고용안정에 기여한 관내기업 315개를 발굴·인증해 664억 원의 행·재정적 인센티브를 제공했다.

이용섭 시장은 “코로나19 장기화의 어려움 속에서도 노사간 상생협력, 소통과 역지사지에 기반한 사회적 대타협이라는 광주형 일자리의 가치를 현장에서 적극 실천해 주셔서 감사드린다”며 “일자리 우수기업들이 경쟁력을 갖춘 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 지속적으로 인센티브를 제공하고, 직접 현장을 찾아 기업의 어려움 등이 해결될 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr