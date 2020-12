제주도,18일부터 2단계 격상…입도객 전원 진단검사 의무화 추진

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주도가 도내 코로나19 확산세가 거세지면서, 제주 입도객의 진단검사 의무화를 추진하고 현행 1.5단계인 사회적 거리두기를 2단계로 격상한다.

원희룡 제주지사는 15일 도청에서 열린 기자회견을 통해 “최근 도내에서 발생하는 확진자의 대부분이 여행객이나 타 지역을 방문하고 온 도민”이라며 “지역사회 전파를 차단하기 위해 입도객에 대한 진단검사 의무화 방안을 정부와 협의해 추진하겠다”고 밝혔다.

제주 도민이라도 육지를 방문하고 돌아오면 검사 대상이 된다.

원 지사는 “입도객 진단검사 의무화 시기와 구체적 실행방안에 대해서는 정부와 협의 중이며, 확정되면 다시 알리겠다”고 했다.

그는 사회적 거리두기 격상 이유도 설명했다.

원 지사는 “제주 여행객과 도 외 방문자로 인한 확진자 발생으로 피해가 고스란히 도민들에게 돌아가고 있다”며 “18일 0시부터 사회적 거리두기를 2단계로 올린다”고 했다.

제주도에서는 최근 들어 코로나19 확산세가 수그러들지 않고 있다.

하루 평균 확진자 수는 13일 8명, 14일 9명, 15일 현재까지 2명이 추가됐으며, 누적 확진자는 129명이다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr