나주시, 코로나 3차 대유행 선제적 대응 ‘총력’

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 코로나 3차 대유행에 앞서 관내 일반음식점 등에 살균소독제를 배부하는 등 선제적 대응에 나섰다고 15일 밝혔다.

시는 최근 일반음식점 1750여 개소에 살균소독제를 배부하고 마스크 착용 의무화 포스터를 부착하고 업소별 적극적인 방역수칙 준수를 당부했다.

앞서 시는 지난 7일부터 코로나19 확산 차단을 위한 사회적 거리두기 2단계를 시행 중에 있다.

2단계에서는 유흥주점, 단란주점 등 유흥시설 5종과 노래연습장, 헬스장, 당구장 등 실내체육시설은 오후 10시 이후 운영이 중단된다.

카페와 식당은 오후 10시 이후부터 포장, 배달만 가능하다.

PC방, 오락실, 영화관 등은 음식섭취를 할 수 없고 결혼·장례식장 등 경조사 장소는 100명 미만으로 인원이 제한된다.

종교시설의 경우 정규예배·미사·법회·시일식 등은 좌석 수의 20%이내 참석이 가능하며 소모임·식사가 전면 금지된다.

강인규 시장은 “전국적인 코로나19 확산으로 시민들의 불안심리가 커지면서 지역경제 전반에 침체 현상이 심화되고 있어 그 어느 때보다 철저한 방역수칙 준수가 필요하다”며 “음식점 등 다중이용시설에 대한 소독작업과 방역물품 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

