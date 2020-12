당국 "코로나 백신 4400만명분 외 추가 확보해 전 국민 접종할것"(상보)

[아시아경제 최대열 기자] 정부가 우리 국민 4400만명이 맞을 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 공급받기로 한 가운데 추가 물량을 확보하기 위해 해외 제약사와 협상하고 있다고 15일 밝혔다. 기존 물량만으로 사실상 전 국민 접종이 가능하나 수급시기가 늦춰지거나 개발실패 등 아직 변수가 많은 만큼 협상에 적극 나서는 한편 국내 접종계획도 가다듬고 있다고 전했다.

권준욱 중앙방역대책본부 제2 부본부장은 이날 브리핑에서 "4400만명분 백신을 선구매하는 계약을 차질 없이 진행하고 있고 사실상 확보된 상황"이라며 "추가 물량도 확보함으로써 우리 국민 전체가 접종하는 데 절대 부족하지 않도록 노력하고 있다"고 말했다.

아직 각 백신별로 최종 임상시험 결과 자료가 나오진 않았으나 일부는 소아ㆍ어린이 접종이 불가한 점, 예상가능한 접종률 등을 감안하면 4400만명분 백신은 사실상 전 국민 접종이 가능한 물량이다. 다만 아스트라제네카와 얀센 등 일부 백신은 아직 개발이 끝나지 않아 해외 인허가 당국에서도 최종 품목승인 시점을 가늠하기 쉽지 않은 상태다. 도중에 최종 개발에 실패할 가능성도 완전히 배제하긴 어렵다.

생산공정 특성상 대량 생산이 쉽지 않고 미국 등 주요 선진국을 중심으로 물량확보에 나서면서 우리 정부가 예상한 대로 수급이 어려울 수 있다는 전망이 있다. 다만 현재로선 각 제약사와 협상하는 한편 수급 후 곧바로 접종할 수 있는 여건을 마련하는 데 주력하기로 했다고 전했다.

권 부본부장은 "내년 1ㆍ4분기 내 도입 이후 조속히 접종이 시작될 수 있도록 현재 우선접종 대상자 선정, 저온유통시설의 점검, 현장 접종계획 등을 차질 없이 수립하고 있다"며 "효과적인 백신을 안전하게 접종한다는 목표로 방역당국과 전문가가 함께 준비하고 있다"고 말했다.

국내에서 가장 먼저 수급될 것으로 예상되는 아스트라제네카의 백신 승인이 미국 현지에서 늦어지고 있는 것과 관련해선 "미국 식품의약국(FDA)는 미국의 기관이고 우리나라는 우리의 식품의약품안전처가 결정과정을 거치면 FDA 승인여부와 상관없이 국내 절차에 따라 진행된다"고 말했다.

