목포해경, 1010함 최우수·P－96정 우수함정 선정

올 한해 어려운 여건 속에서 국민의 안전지킴이 역할 톡톡

[아시아경제 호남취재본부 박기동 기자] 목포해양경찰서(서장 정영진) 소속 경비함정 1010함과 P-96정이 각각 올해의 최우수함정과 우수함정으로 선정됐다.

15일 목포해양경찰서에 따르면 지난 14일 오전 코로나19 확산으로 인해 최소한의 인원만 참석한 가운데 최우수함정과 우수함정으로 선정된 1010함장(경정 이경두)과 P-96정장(경위 정성우)에게 상패와 격려금을 수여했다.

서해지방해양경찰청 주관으로 5개 해경서(군산·부안·목포·완도·여수) 24개소 파출소에 대해 올해 주요 경비실적과 자기 주도 근무, 자체 교육훈련, 함정출동률 등 5개 항목을 통해 정량화된 객관 지표에 따라 높은 성적을 받은 경비함정과 파출소를 대상으로 심사위원회를 거쳐 선정됐다.

최우수함정으로 선정된 1010함은 올해 해양 사고대응 및 수색·구조와 응급환자 이송, 외국선박 대응, 단속업무 등 전 분야에 걸쳐 탁월한 성과를 발휘했다.

또한, P-96정은 수색·구조, 응급환자 이송, 단속업무 등 주요 실적에서 높은 성적을 받아 우수함정의 영예를 안았다.

최우수함정으로 선정된 이경두 1010함장은 “함께 동고동락하는 동료들과 함께 기쁨을 나누고 싶다”며 “꾸준한 해상훈련과 역량 강화를 통해 국민이 안전하고 편안하게 바다를 이용할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 소감을 전했다.

또 우수함정의 영예를 안은 정성우 P-96 정장은 “앞으로도 국민을 최우선으로 생각하며 안전한 바다 조성과 해양경찰 발전에 부단히 노력하겠다”고 말했다.

한편, 이날 최우수함정 1010함 직원 일동은 격려금 전액을 연말 어려운 이웃에게 기부해 따뜻한 온기를 더하고 있다.

호남취재본부 박기동 기자 kidpak75@asiae.co.kr