[포토]금천구 시흥3동, 주민자치분야 최우수상 2관왕 올라

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈) 시흥3동 주민자치회가 ‘제19회 전국주민자치박람회’와 ‘2020년 서울시 주민자치회 성과공유회’에서 최우수상을 수상했다.

‘제19회 전국주민자치박람회’는 주민자치 우수사례를 발굴하고 소통의 장을 만들기 위해 지난 7일부터 11일까지 행정안전부, 자치분권위원회, (사)열린사회시민연합이 공동 주최, 코로나19 감염병 여파로 인해 전 과정이 온라인으로 진행됐다.

주민자치, 지역활성화, 학습공동체, 주민조직네트워크, 제도정책분야 총 5개 분야 공모에 전국 시ㆍ군ㆍ구 및 읍ㆍ면ㆍ동에서 총 309건이 접수됐다.

1차 서류심사와 2차 인터뷰심사를 거쳐 선정된 68건의 우수사례가 최종심사에 올랐으며, 시흥3동 주민자치회가 지역활성화 분야에서 최우수상을 수상했다.

‘서울시 주민자치회 성과공유회’는 주민자치회의 우수한 운영 노하우를 공식적으로 발굴, 확산하기 위해 지난달 19일부터 27일까지 9일간 공모가 진행됐다.

주민모임분야, 제도개선분야, 의제실행분야 공모에 21개구 54건이 접수, 자체 심사를 거쳐 시흥3동 주민자치회는 의제실행분야에서 최우수상을 수상했다.

시흥3동 주민자치회는 ▲‘주민이 이끌어 함께하는 지속가능한 자치마을’을 주제로 장기적인 마을비전 수립 ▲주민 관계망 구축을 통한 마을기금 조성 ▲동네방네 마을이음센터 위·수탁 ▲박미마을 사회적 협동조합 설립 등 다양한 주민자치 사업을 추진해 왔다.

시흥3동 김명자 주민자치회장은 “이번 최우수상 2관왕을 통해 주민들이 서로 화합하고 적극 참여하는 계기가 됐다고 생각한다”며 “앞으로도 시흥3동 주민자치회는 더욱 많은 주민들이 함께 참여할 수 있는 방안을 고민해 나갈 것”이라고 말했다.

유성훈 금천구청장은 “이번 최우수상 수상은 우리구 주민자치가 강화된 역량을 기반으로 지역사회 문제를 해결 하는 주체로 성장한 결과”라며 “앞으로도 다양한 주민자치 활동이 추진될 수 있도록 구에서도 최선을 다하겠다”고 전했다.

