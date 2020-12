[포토]양천구, 구의회 앞 임시선별검사소 운영

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 14일부터 양천구 의회 앞에서 임시선별검사소를 운영, 코로나19 검사를 진행하고 있다.

임시선별진료소는 내년 1월 3일까지 3주간 평일 오전 9시부터 오후 6시까지, 주말 오전 10시부터 오후 3시까지 운영된다.

15일 오후 1시 기준 임시선별진료소에서 진행한 총 검사 건수는 365건이다.

