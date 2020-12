이낙연 더불어민주당 대표가 15일 국회에서 열린 K-방역 긴급점검 화상회의에 참석, 회의 도중 김태년 원내대표와 이야기를 나누고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.