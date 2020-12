[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 철도 폐터널이 문화유물을 보관·관리·전시하는 역사 공간으로 탈바꿈한다.

국가철도공단은 이 같은 내용을 골자로 문화재청과 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.

협약에 따라 양 기관은 대전 소재 ‘사진포터널’과 전주 소재 ‘신리터널’을 내년까지 리모델링하고 각 터널을 유물 수장고 및 역사문화 체험공간으로 조성한다.

또 조성된 공간이 지역 문화자원으로 활용될 수 있게 상호 협력하기로 했다.

철도공단 김상균 이사장은 “문화재청과의 업무 협약을 계기로 철도 폐터널이 대국민 역사교육·체험장으로 활용돼 문화재 보존가치를 높일 수 있도록 하겠다”며 “이와 함께 철도공단은 철도 유휴부지를 활용한 자산개발에 적극 나설 것”이라고 말했다.

