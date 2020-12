日 유권자 63% "도쿄올림픽 취소·연기해야"

NHK, 11~13일 유권자들을 대상으로 여론조사 실시

[아시아경제 권재희 기자] 일본에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 급격히 확산하자 내년으로 연기된 도쿄 올림픽 개최를 취소하거나 또 한번 미뤄야 한다는 여론이 커지고 있다.

NHK가 지난 11일~13일 유권자들을 대상으로 실시한 도쿄올림픽·패럴림픽 개최와 관련한 여론조사에서 응답자의 32%가 개최를 취소해야한다고 밝혔다. 31%는 더 연기해야한다고 답했다.

개최해야 한다는 의견은 27%에 그쳤다.

전체 응답자의 63%가 내년 여름에 개최하는 것에 대해 부정적으로 반응한 것이다.

앞서 NHK가 지난 10월 실시한 여론조사에서는 취소해야 한다는 의견이 23%, 더 연기해야 한다는 답변이 25%로 내년 여름 개최 구상에 대한 부정적 반응이 48%였는데 두 달 사이에 반대론이 더 커진 셈이다.

10월 조사에서 개최해야 한다는 답변은 40%였다.

한편 아베 신조 전 일본 총리 측이 '벚꽃을 보는 모임' 전날 개최한 호텔 만찬을 둘러싼 의혹에 관해 현지 검찰이 수사 중인 가운데 이 문제에 관한 아베 전 총리의 설명에 수긍할 수 없다는 의견은 78%에 달했다.

아베 전 총리는 최근 보수·우파를 중심으로 활동을 확대했고 그가 총리로 복귀해야 한다는 주장까지 대두했으나 이번 사건으로 인해 그의 정치적 영향력이 줄어들 것이라는 관측이 나온다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr