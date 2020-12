[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부가 15일 소방홍보 담당자들을 대상으로 영상 편집 교육을 실시했다.

이날 교육은 코로나19 확산으로 비대면 소방홍보의 중요성이 확대됨에 따라 마련됐다.

'PrmierePro' 프로그램을 활용해 영상 기초 이론에서부터 영상 편집, 영상 컬러 보정과 자막 작업, 광고영상 타이틀 작업까지 영상 편집을 위한 다양한 과정이 교육 내용에 포함됐다.

교육에는 경기소방본부와 일선 소방서 홍보 담당자와 평소 영상 편집에 관심이 많은 교육 희망자 등 50여명이 영상을 통해 교육을 이수했다.

조재관 경기소방본부 소방홍보팀장은 "코로나 장기화로 이색적인 비대면 소방홍보를 선보여야 할 시점"이라며 "교육을 이수한 홍보 담당자들이 도민들의 관심을 불러모을 수 있는 다양한 비대면 홍보를 기획 제작하는데 도움을 주기 위해 이번 교육을 진행하게 됐다"고 설명했다.

