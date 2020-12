동국제강, 노사화학격려금 자사주 97만주 지급

[아시아경제 황윤주 기자] 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 7,740 전일대비 200 등락률 -2.52% 거래량 1,350,643 전일가 7,940 2020.12.15 14:39 장중(20분지연) 관련기사 동국제강, 질소산화물 80% 줄이는 설비 5기 추가 도입동국제강, 철강 주요종목 테마 상승세에 7.0% ↑대기업총수 이사등재 않아…이사회 안건 99.5% 원안 통과 close 이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에 맞서는 근로자들의 노고를 격려하기 위해 노사화합격려금을 지급한다. 지난 6월 26일 코로나19 재난지원금 지원에 이어 회사 차원의 두번째 지원이다.

동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 7,740 전일대비 200 등락률 -2.52% 거래량 1,350,643 전일가 7,940 2020.12.15 14:39 장중(20분지연) 관련기사 동국제강, 질소산화물 80% 줄이는 설비 5기 추가 도입동국제강, 철강 주요종목 테마 상승세에 7.0% ↑대기업총수 이사등재 않아…이사회 안건 99.5% 원안 통과 close 은 15일 이사회를 통해 2020년 경영목표 달성을 위한 근로자의 노고를 격려하고, 상생협력의 노사관계 발전을 위해 노사화합격려금을 지급하기로 결정했다. 이에 따라 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 7,740 전일대비 200 등락률 -2.52% 거래량 1,350,643 전일가 7,940 2020.12.15 14:39 장중(20분지연) 관련기사 동국제강, 질소산화물 80% 줄이는 설비 5기 추가 도입동국제강, 철강 주요종목 테마 상승세에 7.0% ↑대기업총수 이사등재 않아…이사회 안건 99.5% 원안 통과 close 은 자사주 97만7000여주의 자사주를 직원에게 나눠주기로 했다. 77억5900만원 상당이다.

동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 7,740 전일대비 200 등락률 -2.52% 거래량 1,350,643 전일가 7,940 2020.12.15 14:39 장중(20분지연) 관련기사 동국제강, 질소산화물 80% 줄이는 설비 5기 추가 도입동국제강, 철강 주요종목 테마 상승세에 7.0% ↑대기업총수 이사등재 않아…이사회 안건 99.5% 원안 통과 close 이사회는 코로나 19 위기에도 경영 목표를 달성할 수 있는 원동력이 노사화합임을 공감하고 이같은 결정을 했다. 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 7,740 전일대비 200 등락률 -2.52% 거래량 1,350,643 전일가 7,940 2020.12.15 14:39 장중(20분지연) 관련기사 동국제강, 질소산화물 80% 줄이는 설비 5기 추가 도입동국제강, 철강 주요종목 테마 상승세에 7.0% ↑대기업총수 이사등재 않아…이사회 안건 99.5% 원안 통과 close 은 3분기까지 코로나19 위기로 매출(연결 기준)은 3조8278억원으로 전년 동기 대비 11%감소했으나, 영업이익은 전년 동기 대비 31.2% 증가한 2416억원을 달성한 바 있다.

동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 7,740 전일대비 200 등락률 -2.52% 거래량 1,350,643 전일가 7,940 2020.12.15 14:39 장중(20분지연) 관련기사 동국제강, 질소산화물 80% 줄이는 설비 5기 추가 도입동국제강, 철강 주요종목 테마 상승세에 7.0% ↑대기업총수 이사등재 않아…이사회 안건 99.5% 원안 통과 close 은 지난 6월 26일에 임금협상에 이어 2020년 단체협약을 조기에 체결하며 전 임직원에게 코로나19 재난지원금으로 17억 상당의 온누리상품권을 나눠준 바 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr