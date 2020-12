안동언론문화연구회, '2020희로애락' 뉴스사진展

18일부터 안동시의회서 … 풀뿌리언론이 바라본 1년 간 지역 이슈 엮어

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 안동언론문화연구회는 오는 18일부터 안동시의회 앞뜰에서 지역에서 발생한 이슈와 사건사진들을 모은 '2020 안동 희로애락 뉴스사진전'을 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 뉴스사진전에는 2020년 안동에서 일어난 사건과 이슈들을 지역에서 함께 활동하고 있는 지역일간지와 통신사, 주간지 기자들이 취재하면서 생산된 사진들과 다양한 이야기 사진 약 40여 점이 전시된다.

특히 올해에는 코로나19의 영향으로 전시장소가 야외로 정해졌다. 전시하는 사진 개수를 줄이는 대신 전시회에 전시된 사진과 지난 2015년부터 전시된 사진을 엄선해 책자로 제작·배포, 안동의 지난 시간을 한눈에 볼 수 있도록 했다.

안동언론문화연구회는 지난 2013년 지역밀착형 보도를 위해 활동해 온 일간지와 지역인터넷뉴스, 주간신문 등의 기자들이 공정보도와 뉴스연대를 도모하기 위해 자발적으로 결성한 단체다.

문화연구회 관계자 "지역을 위한 활동에 한 걸음 더 들어가 스스로의 역량을 개선하고 지역의 미래를 위한 고민을 함께 풀어 가기 위한 노력을 이어갈 것"이라고 전했다.

