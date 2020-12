권익위, 공공기관 채용시험 문제 발생시 위탁사 계약금 차감

'위탁채용 관리지침' 공개

[아시아경제 문채석 기자] 공공기관 위탁채용 시험이 늘어남에 따라 이를 관리하는 지침이 마련됐다. 평가위원 선정 기준이 마련되며, 문제 출제 오류 등 관리 부실 문제 발생시 계약 금액 일부를 차감할 수 있게 된다.

15일 국민권익위원회는 공공기관이 채용대행 업체에 채용을 위탁할 때 공정하게 채용을 진행할 수 있도록 '공공기관 위탁채용 관리 지침'을 공개했다.

권익위는 지난 7월 공공기관 채용실태 전수조사 결과를 공개하면서 공공기관의 위탁채용 현황을 분석해 발표한 바 있다.

분석 결과 2019년 공공기관 채용에서 위탁채용이 차지하는 비중은 약 20%였다. 2017년부터 지난해까지 위탁채용 시장 규모가 지속적으로 성장했다.

일부 업체가 기출문제를 중복 사용하거나 비전문가로 하여금 서류 심사를 하는 등 위탁채용 관리가 부실하다는 지적이 제기되기도 했다.

이에 권익위는 공공기관 위탁채용 관리를 위한 지침을 마련해 공공기관이 대행업체에 채용을 위탁할 때 준수해야할 사항을 제시했다.

우선 평가위원 선정 기준을 마련해 제안서 평가에서 전문성 있는 업체를 선정할 수 있도록 했다. 이어 문제 출제 오류와 같이 관리 부실 문제가 발생할 경우 계약 금액 일부를 차감하는 등 위탁채용 과정에서 업체의 관리 책임을 강화했다.

또한 공공기관이 채용대행 업체의 업무수행 역량을 평가하고 그 결과를 공공기관 간 공유하도록 해 건실한 업체의 경쟁력을 높이도록 했다.

아울러 위탁채용 비용을 설계할 때 필기전형 대관료나 면접위원 수당처럼 실비로 정산할 수 있는 항목을 사전에 명시해 비용을 절감하도록 했다.

권익위는 공공기관·지방공공기관·기타공직유관단체 등 1563개 기관에 위탁채용 관리지침을 배포하고 채용 담당자가 업무에 활용할 수 있도록 국민권익위 홈페이지에도 게시했다.

권익위는 향후 지침 활용 현황을 점검해 공공기관 위탁채용 관리의 공정성을 강화해 나갈 계획이다.

임윤주 권익위 부패방지국장은 "공공기관 채용시장에서 새로운 추세로 자리 잡은 위탁채용을 관리하는 방안을 마련해 공공기관 위탁채용의 공정성을 확보하기 위한 발판을 마련했다"고 말했다.

임 국장은 "앞으로도 지속적으로 변화하는 공공부문 채용 시장을 주시해 불공정한 부분에 대해서는 제도를 개선함으로써 공정 채용이 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr