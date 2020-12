[아시아경제 구은모 기자] 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 25,100 전일대비 300 등락률 +1.21% 거래량 770,438 전일가 24,800 2020.12.15 13:43 장중(20분지연) 관련기사 KAI 소형무장헬기 '잠정 전투용 적합' 판정…개발착수 5년여만한국항공우주, 3분기 영업익 230억원...전년비 51.9% 감소KAI, 국산 의무후송전용헬기 軍 최종호기 인도 close 는 이스라엘 IAI(Israel Aerospace Industries,Ltd)와 1429억1300만원 규모의 G280 동체구조물 공급 계약을 체결했다고 15일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 4.6% 규모이며, 계약기간은 2030년 12월31일까지다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr