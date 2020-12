[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 8층 ‘한국도자기’에서 ‘2021년 신축년 달력 접시’를 선보이고 있다. 달력 접시는 십이간지 동물을 소재로 2021년 소띠해를 맞아 성질이 유순하고 끈기와 묵묵함을 나타내는 귀여운 소와 희망과 활력을 뜻하는 초원 그림이 새겨져 눈길을 끌고 있다

