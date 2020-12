쌍용차, 600억 대출 연체…정부 지원 절실

경영악화로 상환자금 부족

"해당 기관과 만기 연장 추진"

[아시아경제 성기호 기자] 경영난에 빠진 쌍용자동차의 유동성 위기설이 현실화했다. 쌍용차는 외국계 은행들에게 빌렸던 600억여원에 달하는 대출금을 결국 갚지 못했다. 이번 연체는 KDB산업은행(산은)의 대출금 900억원과도 연관돼 유동성 위기가 가속화될 수 있어 정부의 지원이 절실하다는 지적이다.

쌍용차는 15일 금융감독원 전자공시서비스를 통해 경영 상황 악화로 상환자금이 부족해 600억6161만원의 연체 사실이 발생했다고 공시했다. 이는 지난해 자기자본의 8.02%에 해당하는 규모다. 개별 은행별로 보면 JP모건에 200억2031만원, BNP파리바에 100억1090만원, 뱅크오브아메리카(BOA) 메릴린치에 300억3039만원의 연체금이 발생했다. 쌍용차 관계자는 "해당 대출기관과 만기 연장을 추진하겠다"고 밝혔다.

금융감독원 전자공시서비스에 따르면 지난 3분기 기준 쌍용차의 단기 차입금(1년 이내 만기 도래)은 2241억원으로, 이 중 748억원(JP모건 299억원ㆍBNP파리바 150억원ㆍBOA 299억원 등)이 외국계 금융기관 차입금이다.

쌍용차가 외국계 은행과 대출 만기 연장을 논의 중이지만 전망은 밝지 않다. 외국계 은행들의 차입금에는 마힌드라가 쌍용차 지분 51%를 초과해 유지해야 한다는 조건이 달려있기 때문이다. 마힌드라가 쌍용차 경영권을 내놓는다면 외국계 금융기관들이 쌍용차에 즉시 대출 상환을 요구할 가능성이 있다. 이는 새로운 투자자 입장에서도 부담이 될 수 있다.

설상가상 연말 산은의 900억원 대출금 만기도 도래한다. 앞서 산은은 7월 쌍용차에 대한 700억원과 200억원의 대출금 만기 연장을 결정했다. 이 과정에서 산은은 쌍용차에 외국계 금융사들과의 대출 만기 연장 문제를 우선 해결할 것을 요구했다. 외국계 금융사가 대출 만기를 연장하지 않으면 쌍용차가 연체 상태에 빠지게 되기 때문이다. 즉 연체 기업에 만기를 연장해줄 수 없다는 뜻을 분명히 한 셈이다. 이에 쌍용차는 6월 만기가 돌아온 외국계 금융사 대출을 일부 상환하고 나머지는 만기를 연장한 바 있다.

쌍용차의 유동성 위기가 현실화하면서 매각 작업에도 비상등이 켜졌다. 현재 미국의 HAAH 오토모티브 홀딩스가 마힌드라와 인수 협상을 벌이고 있지만, 구체적 성과는 나오고 있지 않다. 새 투자자 찾기가 난항을 겪는 가운데 외국계 금융기관마저 차입금을 회수한다면 법정관리라는 최악의 상황에 몰릴 수도 있다. 이와 함께 쌍용차가 새 투자자 찾기에 실패한다면 앞날은 더 불투명해질 수밖에 없다. 쌍용차가 외부의 도움 없이 현 상황을 타개하기 어렵기 때문이다.

삼정회계법인은 쌍용차의 3분기 분기보고서를 통해 '감사의견 거절' 의견을 냈다. 이에 따라 쌍용차는 지난 1분기의 분기보고서와 반기보고서에 이어 연속 세 차례 '감사의견 거절'을 받으며 상장폐지 위기에 놓이게 됐다.

한 업계 관계자는 "최근 쌍용차는 '올 뉴 렉스턴'의 인기와 서비스 부지 매각 등으로 자구안 마련을 위해 최선을 다하고 있다"며 "내년에는 전기차 출시도 눈앞에 둔 상황이라 지금의 위기를 넘기기 위해 산은의 대출 연기 등 정부의 지원이 필요하다"고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr