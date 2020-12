지난달 25일, 진주 이·통장 연수 관련 확진자 개인정보 SNS에 유포해

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도청 소속 공무원 A 씨가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 개인정보가 담긴 문서를 SNS에 유포한 뒤 도에 자수했다.

경남 진주경찰서는 지난달 25일 진주 이·통장 연수 관련 코로나19 확진자의 개인정보를 SNS에 유포한 A 씨에 대해 내사를 진행 중이라고 15일 밝혔다.

해당 문서는 경남도 내부 보고서로 성별과 연령 등 확진자와 검사 현황 등이 기록돼 있다.

이 공무원은 문서를 유출한 뒤 도에 스스로 신고한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "현재 관련 내사가 진행 중으로 지방청과 본청 등에 적용 혐의를 질의해 정한 뒤 수사로 전환할 예정"이라고 말했다.

