광주 남구, 17일 ‘온라인 대입 정시 설명회’ 개최

오후 7시부터 유튜브 이투스 채널 통해 정보 제공…22일 재방송

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 남구(구청장 김병내)는 오는 17일 ‘온라인 대입 정시 설명회’를 개최한다고 15일 밝혔다.

남구는 코로나19 사회적 거리두기 대응 단계가 강화됨에 따라 부득이하게 기존의 대면 방식의 설명회를 대신해 온라인 대입 정시 설명회로 전환했다.

온라인 대입 정시 설명회는 이날 오후 7시부터 8시 30분까지 90분간 유튜브 이투스 채널에서 진행된다.

이투스 채널 주소는 지난 12월 3일부터 사전 접수를 통해 설명회 참가 신청서를 제출한 수험생과 학부모에게 당일 개별 안내될 예정이다.

정시 설명회에는 박중서 이투스 진로진학센터장이 강사로 나서 올해 치러진 수능에 대한 분석 자료와 2021학년도 정시의 특징 및 전망, 대학교별 지원 전략에 대해 자세한 정보를 전달할 예정이다.

또 수험생과 학부모에게 대입 정시에 지원해 합격한 사례와 불합격 사례를 분석한 자료를 제공해 수험생들의 대학 진학에 도움을 줄 계획이다.

남구 관계자는 “올해 수능의 경우 코로나19 변수로 그 어느 때보다도 수험생 및 학부모들이 정보 수집에 큰 어려움과 혼선이 따를 것으로 보인다. 온라인 설명회를 통해 관내 수험생 및 학부모들에게 유익한 정보가 제공될 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

한편 남구는 온라인 대입 정시 설명회에 참가하지 못한 수험생 및 학부모를 위해 별도의 편집본을 제작, 오는 22일부터 남구청 유튜브 채널을 통해 송출할 계획이다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr