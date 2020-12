[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드(대표 박상현)는 대한민국 육군 장병을 응원하기 위해 안마의자를 기증했다고 15일 밝혔다.

바디프랜드는 지난 11월 설치를 위한 최소한의 인원만을 투입해 육군1사단 사령부 및 장병 휴게공간 곳곳에 안마의자 20대를 전달했다.

이번 기증은 장병의 피로 회복과 컨디션 관리를 위한 육군1사단 사령부의 의지와 헬스케어 기업으로서 사회적 책임을 다하고자 하는 바디프랜드의 뜻이 서로 맞아떨어지며 성사됐다.

바디프랜드 관계자는 "안마의자 기증이 최전방에서 고생하는 육군 장병들의 사기 충전에 조금이나마 보탬이 될 수 있기를 바란다"고 말했다.

