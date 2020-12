경주시, 긴급차량 '우선신호 시스템' 구축 … 17일부터 시험운영

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 경주시는 긴급차량 우선신호시스템을 구축, 오는 17일부터 시험운영에 들어간다고 15일 밝혔다.

이번 사업은 2020년 지자체 지능형교통시스템(ITS) 국고보조사업으로 진행중인 '경주시 ITS 구축사업'의 일환이다.

경주의 긴급차량 우선신호시스템은 대구·경북지역 최초로 교통정보센터에서 긴급차량 이동경로의 교통신호를 일괄 제어하는 방식으로 구축됐다. 시스템의 서비스 구간도 대구·경북지역에서 가장 넓다.

이 시스템은 교통정보센터에서 소방차 출동 및 구급차 응급환자 이송 등 긴급상황이 발생하면 해당 차량의 위치를 위성항법시스템(GPS)으로 추적해, 차량의 이동경로 신호등을 모두 녹색신호로 바꿔 골든타임을 확보한다.

오는 17일 경주소방서, 경주경찰서와 함께 '소방차 길 터주기 훈련'으로 시작되는 시험운영은 경주소방서와 용황·동부·황오 119안전센터에서 진행된다. 이 훈련은 교통정보센터와 연결된 시내부 전 교차로에서 이뤄진다.

고현관 교통행정과장은 "긴급차량 우선신호시스템은 시민의 생명과 재산을 지키는데 큰 역할을 할 것"이라며 "시스템 운영 시 일시적인 차량정체가 불가피한 만큼 모두의 안전을 위해 시민들의 협조를 당부한다"고 전했다.

