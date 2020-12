370번 친환경 수소버스, 서울 도심 달린다

1회 수소 30㎏ 충전으로 종일 운행 … 서울시, 2025년까지 1000대 보급

[아시아경제 조인경 기자] 오염물질을 배출하지 않고 미세먼지까지 정화하는 친환경 수소버스가 서울 도심을 달린다.

서울시는 15일 대원여객이 운영하는 370번 노선에 친환경 수소버스 1대를 투입한 데 이어 오는 22일 3대를 추가한다고 밝혔다.

이 버스는 강동구 상일동 강동공영차고지를 출발해 강동역ㆍ군자역ㆍ신설동역ㆍ종로를 경유하는 노선으로, 운행 구간에 녹색교통지역이 포함돼 있다. 지난해 기준으로 하루 평균 2만7000명이 이용하고 있어 많은 시민이 수소버스의 편리함을 경험할 수 있을 것으로 기대된다.

수소버스는 주행할 때 공기 중 미세먼지가 포함된 산소가 버스 내부로 들어가 수소와 결합해 오염물질이 99.9% 제거된 깨끗한 물만 배출한다. 반면 질소산화물과 같은 오염물질이나 이산화탄소 등 온실가스는 배출하지 않아 가장 완벽한 친환경 교통수단이라는 평가를 받는다. 기존 천연가스(CNG) 버스는 주행 시 미세먼지는 발생하지 않지만 1㎞당 이산화탄소 968.55g, 질소산화물 0.797g이 발생된다.

370번 버스 1대당 연간 운행거리가 8만6000㎞에 이르는 점을 고려하면 수소버스 1대가 성인 76명이 1년간 마시는 공기를 정화하는 셈이라고 서울시는 설명했다.

이 버스는 차고지에서 편도 2.4㎞ 거리에 위치한 H강동수소충전소를 이용하게 된다. 1회 30㎏ 충전으로 종일 운행이 가능하다.

서울시는 2025년까지 친환경 수소버스 1000대를 보급하고 충전소 11개를 구축할 계획이다. 황보연 서울시 도시교통실장은 "버스는 운행거리가 길어 친환경차로 전환했을 때 효과가 크다"며 "2025년까지 수소차와 수소충전 인프라를 확대해 많은 시민이 그 편리함을 체감할 수 있도록 하고, 기후변화 대응에도 적극적으로 나서겠다"고 말했다.

