[아시아경제 임혜선 기자]GS리테일이 운영하는 편의점 GS25은 크리스마스에 맞춰 한정판 크리스마스 초콜릿을 15일 출시했다.

제품은 허쉬라지바밀크빌드어산타, 허쉬라지바쿠앤크스노우맨 등 2종이다. 허쉬라지바 2종은 허쉬사가 매년 시즌 한정판으로 출시하는 주력 상품으로 크리스마스 기간에 가장 인기있는 초콜릿 중 하나다. 제품은 산타, 눈사람 모양의 디자인이 적용된 크리스마스 전용 패키지로 구성됐다. 일반 초콜릿 상품 대비 약 2배 ~ 3배 큰 사이즈로 여러 명이 함께 나눠 먹어도 충분한 용량의 상품이며 가격은 각각 3400원이다.

GS25 측은 "신종 코로나바이러스감염증 3차 대유행의 영향으로 기존의 대규모 파티보다는 특별한 홈파티를 준비려는 사회적 트렌드를 반영해 허쉬사와의 협업 과정을 거쳐 한정판 크리스마스 초콜릿을 직소싱하게 됐다"고 설명했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr