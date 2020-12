6만2500장은 취약노인, 저소득층 416가구에게 전달

[아시아경제 박선미 기자] IBK캐피탈은 서울연탄은행에 소외된 이웃들의 따뜻한 겨울나기를 위한 연탄 나눔 기금 5000만원을 전달했다고 15일 밝혔다.

IBK캐피탈은 해마다 겨울에 사랑의 연탄 기부와 배달 봉사활동을 펼쳤지만, 올해는 코로나19로 인해 기부금 전달로 대신했다. 이를 통해 구매한 연탄 6만2500장은 취약노인, 저소득층 416가구에게 전달될 예정이다.

IBK캐피탈 관계자는 "어려운 이웃을 위한 사회공헌활동을 지속적으로 실시해오고 있으며, 향후에도 회사의 발전과 더불어 우리 사회의 소외계층과 함께 공존하는 사회공헌활동을 더욱 확대할 계획"이라고 전했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr