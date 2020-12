[아시아경제 이준형 기자] 엘앤씨바이오 엘앤씨바이오 290650 | 코스닥 증권정보 현재가 36,600 전일대비 300 등락률 +0.83% 거래량 106,914 전일가 36,300 2020.12.15 10:40 장중(20분지연) 관련기사 엘앤씨바이오, 주당 2주 무상증자 결정[e공시 눈에 띄네]코스닥-24일엘앤씨바이오, ZAG 유래 펩타이드 관련 특허 취득 close 는 결산배당으로 보통주 1주당 50원의 현금배당을 결정했다고 15일 공시했다. 배당금총액은 10억9385만원이며, 배당기준일은 오는 31일이다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr